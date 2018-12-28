「還我母語運動」30週年 客發中心特展「惜，阿姆話！」

2018-12-28 21:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣於日治、戒嚴時代厲行「國語運動」，使得客家等族群母語被「噤聲」，1988年12月28日，客家前輩與各族群發起「還我母語運動」，才再度鳴放，為紀念此劃時代的一天，客家委員會客家文化發展中心在「還我母語運動」30週年之際，在台灣客家文化館舉辦紀念特展，持續呼喚大眾「惜，阿姆話！」

特展以4階段展現復興客語推動歷程，「噤聲」展現自日治至解嚴前2次「國語運動」，造成各族群母語式微；後以「發聲」蒐集從地下到合法的族群電台、台灣客家公共事務協會及大專院校客家社為主的還我母語運動過程；再到「留聲」呈現90年代以後逐漸蔚為風氣的母語書寫的台灣新文學；最後透過「牽聲」展現從事母語教育、研究與推廣的今日面貌。

今天開展活動，也與特展4階段呼應，由苗栗市文山國小學生，以當年「推動國語、禁止母語」的校園情境，以詼諧逗趣的口說短劇演出那段被「噤聲」的歲月；接著再由曾在客發中心服替代役、入圍2017年金曲獎最佳客語歌手的曾仲偉，帶領卓蘭國小合唱團用海陸腔合唱一首「禾呈記趣」，展現出經過客家前輩爭取母語「發聲」之努力，致力「留聲」，讓30年後的今天，可以在校園裡開心學唱客家歌。

客委會主委李永得表示，身為現代客家人，應珍惜得來不易的母語發聲權，將傳承語言、推廣文化視為己任，更應致力彰顯，例如客家文學影響台灣文壇至深，客委會正努力將客家經典著作，翻成不同國家文字發行海外，期望將來有客家文學著作得到諾貝爾獎。

客發中心主任何金樑也說，此次特展還收錄了千人聲音，在展館入口處輪播，有客家名人、海外客家人或外國人說的客家話及其他各族群朋友的母語等超過1300個音檔，讓各個族群母語得以鳴放。

展覽詳情請參閱客家文化發展中心官網及官方粉絲團。

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