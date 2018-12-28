鮮花插在牛糞上？不只一朵 還是「自己長出來的」…

2018-12-28 18:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鮮花插在牛糞上？不，是牛糞真的會長出鮮花！其實是牛隻排泄物長出淡金色「裸蓋菇」，乳白色菌肉搭配紫褐色蕈褶，遠看像小花，俗稱「牛糞菇」，具迷幻作用，誤食嚴重恐致命，提醒民眾切勿採摘食用。

「一朵鮮花插在牛糞上」，是民間常用的歇後語，不過，養牛人家都會曉得，牛糞真的會長出鮮豔的裸蓋菇，一般暱稱為「牛糞菇」，看起來非常奇特，不過，這種可愛的小菇卻不能輕碰採食，因為它又被稱為「魔幻迷菇」。

5年多前從台北回到雲林土庫務農，回鄉種田的林家良創立「回鄉米」，堅持用友善土地方式耕作，更積極投入牛耕文化，他發現牛隻排泄物會長出淡金色的裸蓋菇，原來是因為它們附著在草上的孢子，被牛吃下，隨著糞便排出，而在牛糞上生長。

但林家良提醒大家可別亂採食，因為這一朵蕈柄高5至15公分、蕈傘直徑2至12公分的小草菇，具有迷幻效用，經衛福部列為第2級毒品，屬第2級管制藥品。

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