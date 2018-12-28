台南防災豬八「戒」宣傳大使 推動學習防災八戒

2018-12-28 23:07

〔記者楊金城／台南報導〕入冬後，是用火用電高峰期，為防範住宅火警，南市消防局第一大隊、大台南家長協會明年1月13日將在台南後壁烏樹林休閒園區舉辦119擴大防火宣導園遊會，迎合豬年到來，推出防災豬八「戒」的宣傳大使創意，提出八戒律、八告誡提醒民眾防火防災觀念。

防災「八戒」是「戒」隨意玩火、戒共用插座、戒瓦斯倒放、戒電線老舊、戒堆易燃物、戒電爐烘衣、戒謊報火警、戒通風不良；「八誡」注意事項是告誡人離火熄，關閉火源、安裝住宅警報器、簽訂瓦斯供氣契約、拒絕逾期瓦斯鋼瓶、人人學會CPR、危險水域請勿戲水、油鍋起火用鍋蓋勿潑水、鐵窗預留逃生口。

防災安全豬八戒將先參加新營元旦健走，宣導八「戒」、八「誡」，提升防火防災觀念。

第一救災救護大隊大隊長丁春能表示，防火宣導活動有彩繪消防著色比賽、消防體驗集章抽獎、趣味競賽，趣味競賽獎項超商禮券，摸彩獎品有液晶電視、腳踏車、禮券等，透過寓教於樂，提升正確的防災知識及火場應變能力。

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