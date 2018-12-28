叼走男友送的耶誕巧克力！正妹臥室出現「可愛入侵者」

2018-12-28 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名正妹的男友在耶誕節當天送給她金莎巧克力當禮物，回家後把它放在床頭左邊，不料竟被家中的不速之客咬到右邊去，她對此拍下「牠」的模樣，抱怨「牠」都不怕人了，「連我的房間都敢踏進來，跟我相對看」。

女子將事發經過與照片貼上臉書社團「爆怨公社」，能看見在他天花板間隙冒出1顆頭，有隻老鼠蟄伏在那並用豆大雙眼盯著鏡頭，女子指出，該隻老鼠行徑越發囂張，除了把男友送的巧克力咬走，現在還敢直接與自己對眼，「我罵你看什麼看！才知道縮回去」。

女子形容該隻老鼠為「老江湖」，並指出自己牠並非自己養的寵物，「是自己跑進我家的不速之客」，也已經多次用行動向牠表明「我家不歡迎牠」，但幾個月來還是沒能把牠趕跑，「牠不繳房租，也賴著不走」，女子對此感到相當困擾。

網友們知悉此事後，均對於女子能夠與老鼠共同生活感到勇氣可嘉，甚至還接受牠靠近自己的床鋪，網友們紛紛留言表示「可愛的入侵者」、「長得好像豆豆龍」、「這個角度很可愛欸」、「我家也有，之前還跑來我衣櫥裡組織家庭」、「看起來不像米老鼠！看起來像寵物鼠」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/