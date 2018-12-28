苗縣YouBike終於有保障 第三人責任險元旦上路

2018-12-28 20:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府今年6月引進YouBike公共自行車租賃服務，在苗栗市、頭份市與竹南鎮人口三大稠密區使用，不過之前卻無投保，讓使用者必須自行負擔風險。苗栗縣政府招標後，第三人責任險與個人傷害險陸續於21日及今天標出，其中第三人責任險將正式於元旦實施。

標案順利標出後，苗栗縣YouBike公共自行車第三人責任險為每人最高200萬、個人傷害險為每人最高100萬。因第三人責任險較早標出，所以確定元旦就能讓騎士有「保障」；至於個人傷害險因今天才標出，得標廠商仍須完成前置作業，預計最快1月份可實施。

至於目前苗縣公共自行車使用人數，已超過42萬人使用公共自行車，其中仍以學生族群使用最多。

而已經投保第三人責任險縣市，苗栗縣政府表示，包括雙北市；桃園市、新竹市、台中市與彰化市與苗栗縣都已投保；個人傷害險則僅有北北基與苗栗縣投保。

由於近年來不少地區騎乘公共自行車風氣漸盛，縣府推出之際因無投保被認為美中不足，現在陸續將保險案標出，希望為使用者多一份保障。

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