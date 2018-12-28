韓國瑜將到「市境之南樹」迎曙光 林園人：別忘了月牙灣

2018-12-28 18:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜元旦將在林園迎接高雄2019第一道曙光，地方鄉親說，林園有9處陰錯陽差形成的「月牙灣」綿延，數量全國最多，離「「市境之南樹」」也只有100公尺，在晨曦、夕陽構圖下，像條「愛情鍊」，是戀人口耳相傳私房美景，可以一起觀賞。

林園是韓國瑜戶籍地，高雄市政府在「市境之南樹」迎接第一道曙光，恰巧一旁就是選戰交叉詰問中，民進黨候選人陳其邁所提的「汕尾漁港」，今天已吸引許多人前來查探地形，彷彿成了新熱門景點。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華是「市境之南樹」推手之一，他說，除了從「市境之南樹」觀賞曙光，也可以透過「月牙灣」看到不同晨曦景象，而林園月牙灣也是鮮為人知獨門景點。

晨曦、夕陽映出「弦月」 林園獨門景點

蘇文華說，省政府時代為了解決林園海岸線侵蝕，在外海建置綿延離岸堤，經過日積月累潮汐沖刷，意外形成了9處相連的月牙灣，其又以靠近「市境之南樹」的弧度最美，在晨曦、夕陽照射下可見「弦月」形狀，滿月時海面、沙灘一片銀白色，相當壯觀。

文史工作者戴健城說，林園中學校歌有「面對著大武山巔」，是因為林園有遠眺南北大武山的最佳角度，晨曦很美，但根據他的長期觀察，霾害及PM2.5日益嚴重，每年亮麗現身機會不到70天，又以5至9月機率最高。

中芸國小元旦將擺望遠鏡 供賞天文奇景

中芸國小是前高雄縣擁有第一座天文館的學校，元旦凌晨3點將擺設天文望遠鏡，供民眾觀賞天文奇景，林園愛鄉協會理事長陳俊強說，屆時將現場行銷林園文史、生態，規劃林園海洋濕地公園等一日遊行程。

市境之南所在地海岸鬆軟 遊客注意安全

不過，市境之南所在之處海岸線鬆軟，8月大雨曾沖刷出「象鼻岩」奇景，陳俊強擔心無法承受跨年晚會後湧進的遊客，呼籲遊客遵守有關單位劃出的管制線，以免發生危險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/