高雄元旦升旗可能有雨 新年限量一卡通暫不公開

2018-12-28 17:30

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜、議長許崑源共同舉辦108年元旦升旗典禮，氣象預報屆時可能有雨，而限定版5千張一卡通不提前曝光，避免再生排隊衝突。

韓國瑜上任後國旗熱潮不斷，退伍軍人等多個民間團體將參加升旗典禮，中央氣象局預報當天清晨為多雲短暫雨，氣溫約攝氏17-18度，下雨機率高且偏冷，市府提醒民眾注意保暖並攜帶雨具。

社會局表示，1日上午7點30分於高雄市文化中心圓形廣場升旗，市長及議長與民眾一同參加典禮並為市政祈福，海軍陸戰隊樂儀隊也將到場表演。

去年元旦發放雞年一卡通曾爆發推擠衝突，社會局女員工發號碼牌遭數百民眾包圍，口角衝突不斷，轄區苓雅警分局出動至少4名員警護送才突破重圍，今年為免衝突，提前於本週規劃排隊動線並預演流程。

社會局副局長葉玉如說，當天上午6點發放一卡通號碼牌，10點前兌換，民眾可由文化中心林德街大門進入排隊領取號碼牌，升旗典禮活動後，上午10時前兌換，數量有限發完為止。

葉玉如表示，一卡通圖樣為身障團體畫家創作，應景豬年意象，屆時才公開。

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