4天元旦連假開始了！ 國道塞車路段看過來

2018-12-28 17:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日開始就是元旦4天連續假期，下午4點30分車流量逐漸開始增加，預期5點過後都會區路段就會出現壅塞情況，包含國道1號內湖、圓山、五股、林口、湖口、新竹、台中、豐原，及國3新店、中和等，預期晚間8點過後才會逐漸紓解，全日國道交通量預期會達95百萬車公里，約較平常日增12%。

交通部高速公路局科長蔡明哲表示，明日就是元旦連續假期首日，許多民眾都已準備要返鄉、出遊，交通部高速公路局表示，明日可能會再突破去年115百萬車公里的元旦車流量紀錄，全日全線達118百萬車公里，對此，高公局已準備強度較強的管制措施，包含西部國道上午7點至中午12點會實施高乘載管制，全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口等。

蔡明哲表示，西部國道明日預期上午6點開始就會先湧現一波車流，搶在高乘載管制實施前上國道，這波預期要到8點多才能紓解；中午高乘載管制結束後，還會再有一波車潮，但壅塞範圍就會比較小，預期僅國1楊梅－新竹、埔鹽系統－彰化系統較壅塞。國5方面，同樣是上午6點就會出現車潮，雖上午會實施高乘載管制，但仍預期會塞到下午4點，呼籲民眾可多利用替代道路。

今年元旦連假相關疏運措施，除單一費率、高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、國3新竹系統－燕巢系統差別費率、夜間0點至5點暫停收費外，將首度延長收假日（1月1日）夜間免收費時段至上午10點。根據高公局預估，明日連假首日上午，國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統；國3南下三鶯－關西、茄苳－西濱、烏日－霧峰；國5南下南港系統－坪林；高公局表示，這些路段行車時間預估都要平常的3倍至5倍，呼籲民眾能避開壅塞時段上路。

公共運輸方面，除多條國道客運路線，提供平均票價85折優惠外，民眾搭乘國道客運、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地公車、客運，將提供基本里程或一段票免費優惠；元旦假期搭乘42條台灣好行路線，使用電子票證乘車皆可享半價優惠。

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