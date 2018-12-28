防非洲豬瘟全台動員！各縣市政府1個月內成立應變中心和辦理演習

2018-12-28 17:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕全國非洲豬瘟演習結束後，行政院農委會今天請各縣市政府1個月內成立應變中心並辦理縣市層級演習，立院今也三讀通過禁止郵寄包裹輸入檢疫物，農委會副主委黃金城表示，期待未來盡快演練，程序了解以後，真正打仗的時候才能派上用場。

農委會今天下午召開記者會說明防疫作為，黃金城指出，為強化非洲豬瘟演習，除了中央已經辦理過全國演習，也請各縣市1個月內辦理非洲豬瘟防疫演習，包含疑似案例通報、檢驗、撲殺及動物屍體處理等模擬，最重要的是養豬場要成立生物安全控管系統，針對人員進出、各種車輛都要嚴格控管，按照標準消毒後才能進入豬場，也不要進出別人的豬場。

黃金城說，本週在屏東演習時，雖然大家都按照程序流程走，但是發現還不是很熟練，一旦疫情發生沒有演練的機會，因此要加緊腳步練習，另一個演習重點，是豬隻大量死亡的因應措施，各縣市政府要找到適當地點焚燒掩埋，豬隻死亡屠體要經過適當隔離才能運輸，例如屠體絞碎後，以塑膠袋密封再送到焚燒掩埋地點。

由於中央災害應變中心已經成立，黃金城表示，籲請縣市政府開設非洲豬瘟應變中心，以整備防疫作為，加強各單位的橫向聯繫，目前雲林縣、嘉義縣和屏東縣都已成立。

黃金城今天宣布，立法院已經三讀通過動物傳染病防治條例第34條修正草案，禁止檢疫物以郵遞寄送輸入，如果以郵遞輸入，一經查獲將退運、沒入或銷毀，條文後續由總統公布後開始實施。

防檢局長馮海東說明，目前所有海外郵遞包裹都是集中在台北郵包中心統一進行X光掃描，檢疫犬也會在現場工作，由於郵寄的包裹不會經過申報，所以無法清楚知道內容物，這次修法後，直接禁止寄送檢疫物，而快遞包裹則有規定由收件人申報內容物，否則面臨7年有期徒刑，或併科300萬元以下罰金，還有行政罰鍰，經過修法，雙邊掌控海外包裹的內容物。

此外，黃金城表示，家畜衛生試驗所協調財團法人農業科技研究院、國立台灣大學、中興大學、嘉義大學和屏東科技大學等獸醫學院，納入非洲豬瘟檢驗團隊，分區負責死豬採樣檢驗的工作；為了縮短通報流程，特約獸醫師可以直接通報疫情給縣市防疫所。

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