花博森林園區樟樹染病 遊客憂樹倒傷人

2018-12-28 17:04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博森林園區花木扶疏，頗受遊客好評，是花博人氣最夯的園區。但近期傳出園區約有10棵樟樹疑似染上褐根病，市議員陳本添與市府農業局人員前往勘查，農業局長蔡精強指出，會先派樹醫師診斷樟樹，再決定會續處理方式。

后里森林園區腹地原為陸軍裝甲586旅的軍營用地，總面積廣達15.18公頃，有大片群樹成林，市府原地保留1500多棵樹木，規劃森林園區。近日有民眾向陳本添陳情指稱，森林園區內約9成樟樹均感染褐根病，有的甚至已枯死，擔憂樟樹隨時會傾倒。

由於明年花博針對全台兒童優惠，有網友呼籲遊客要留意身邊的大樹，生怕大樹壓人。陳本添表示，邀農業局長蔡精強及花博營運人員前往森林園區現勘，森林園區種有樟樹、楓香、木麻黃及尤加利等樹種，確實有多棵樟樹枯死，但數量未達9成之多，大約有10棵天空步道附近樟樹染病，要求市府盡快處理，避免風大傾倒壓到人，並查明枯死原因，全面體檢園區樹木，進行防治。

蔡精強指出，樟樹在營區時期就在原地生長，疑似感染褐根病致死，會邀請樹木醫師會診，再研議對症下藥或是移除樹木，枯死的樟樹評估暫無傾倒疑慮。

中興大學園藝系副教授劉東啟表示，死亡的樟樹若是感染褐根病致死，暴斃後的樟樹根系已經開始腐爛，失去根基隨時有可能傾倒，建議儘速移除。

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