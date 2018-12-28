課本教「吃虧不計較」 勞動部要求修正

2018-12-28 17:24

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部近年推動勞動意識向下紮根，教科書也加入勞動教材，但勞動部去年起檢視高中及國中小教科書有關勞動教材內容，結果發現內容提到「若有吃虧不計較」、「吃苦當吃補」等字眼，恐誤導學生，勞動部也陸續把改正意見函請教育部建議修正。

為了讓教科書中勞動概念內容更貼近目前勞動現況，勞動部去年起開始檢視高中及國中小教科書，規劃於4年內完成，提供教育部及教科書出版廠商，作為編修教科書勞動教材內容參考。

勞動部表示，這2年請專家學者檢視高中職、國中小「公民與社會」、「法律與生活」、「生涯規劃」、「社會」及「綜合活動」等84本社會科目教科書，包括勞動權益內容、法令條文引用、圖片圖說等，發現有法規名稱、法條內容未配合法規修正、勞動權益敘述有誤導等問題需要修正補強。

勞動部表示，如高中「公民與社會」、高職的「生涯規劃」等教科書，在工作倫理部分，提到「若有吃虧不計較，不顧一切、排除萬難，想盡辦法努力把工作完成」等，或是「多做可掌握成長機會，賺到良好人際關係，吃苦當吃補」等，可能有誤導學生之虞，遇到不合理狀況應適當反映。

另勞動部也發現，教科書對性別工作平等法僅著重禁止就業性別歧視概念，缺乏職場性騷擾等觀念宣導，也可能造成誤解，建議應該完整說清楚。

勞動部也強調，預計4年內完成檢視高中及國中小教科書，也已陸續把改正意見函請教育部建議修正，勞部明年也會持續追蹤以了解是否已經進行修改。

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