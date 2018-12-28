沒焚化爐、廚餘廠又在更新 竹縣這樣處理廚餘防非洲豬瘟...

2018-12-28 17:30

［記者黃美珠／竹縣報導］全台非洲豬瘟拉警報，偏偏新竹縣沒有焚化爐，唯一的廚餘處理廠又正招標更新，最快明年6月後才會營運。縣長楊文科今天指示新竹縣家畜疾病防治所會同縣府環保、農業2局處成立聯合稽查小組，除清查境內養豬戶是否有廚餘蒸煮設備，也稽查實際的蒸煮方法是否能達防疫標準外，呼籲鄉親配合廚餘減量，對無蒸煮廚餘設備的養豬業者甚至輔導改以飼料飼養或乾脆離牧。

新竹縣家畜所所長彭正宇直言，廚餘養豬是非洲豬瘟的重要傳播途徑，全縣306場養豬場中，只有82場以飼料飼養，僅佔約2成7。其中小規模的豬場比例又很高，有的小到1年只飼養1、2頭，長大、賣了就停養，真的很難掌握，這對防疫是個隱憂。

今年12月起，該所配合環保、農業兩局處地毯式清查全縣，初步發現306個養豬場雖有224場有蒸煮廚餘設備，但實際當中的10場是跟同業借用或共用設備的。

而依照「一般廢棄物回收清除處理辦法」規定，廚餘蒸煮法防疫，不是單純指：把廚餘蒸煮加熱到滾就可以，而是滾了之後還要持續高溫蒸煮、攪拌至少1個小時，讓廚餘的中心溫度維持在至少攝氏90度才能餵養豬隻，這大大增加養豬戶的燃料支出，稽查小組也無法全程完整監控，所以必須要靠加強道德勸說和防疫宣導講習，希望養豬戶不要因小失大，一定要確實落實蒸煮作業。

環保局局長黃士漢說，新豐鄉廚餘處理廠目前正進行翻修工程，相關設備預計明年6月過後才能完成安裝，這段期間將請各鄉鎮市清潔隊把回收來的家戶廚餘交由合格再利用的業者，或是具備畜牧場登記證且有蒸煮設備的養豬戶處理。

家畜所另也製作防範非洲豬瘟的平面和動態文宣，加強對一般民眾及養豬業者宣導，禁止從國外攜帶肉製品回台。對動物防疫人員跟養豬業者則辦理防疫宣講會，增加這些工作人員對非洲豬瘟的認識。

此外，為防範未然，該所已建立疫情緊急處理措施作業流程，並積極尋找妥適的豬隻屍體掩埋點，要求新竹肉品市場除會加強場區、豬隻運輸車輛的消毒，並計畫在市場入口處增設紅外線測溫設備幫忙檢疫。

對於沒有廚餘蒸煮設備的養豬場，他們將依中央指示輔導改用飼料飼養，提供飼料差額補貼，甚至將提出停養補助的相關配套，乾脆輔導這些養豬場離牧。

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