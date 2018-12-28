元旦連假搭火車去逛花博 班班停靠后里、豐原

2018-12-28 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博元旦起開放台中市民、新住民與國內外12歲以下兒童免費入園，預期將湧現大量人潮。市府今天說，除已協調台鐵於元旦連假期間，列車班班停靠后里、豐原，平均10分鐘一班，並呼籲遊客搭火車或接駁車避免壅塞。

台中市長盧秀燕兌現競選承諾，市政會議通過「台中世界花卉博覽會門票收費標準」修正案，將免費入場對象由6歲降至為12歲以下，並增加台中市民及新住民。明年元旦起，上述對象只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

交通局長葉昭甫說，花博交通疏運以「台鐵為主、完全接駁」，因應元旦連假可能帶來的人潮，已協調台鐵於元旦連假，列車班班停靠后里、豐原，平均10分鐘一班。參觀后里、豐原園區，可搭火車到后里、豐原站；外埔園區則從大甲站火車站轉乘接駁車公車。

開車的外地遊客只要Google搜尋「花博接駁站」，依黃綠色花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾，可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。

此外，為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，規劃「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站（森林園區）」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等園區。路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保的精神。

葉昭甫強調，逛花博搭乘台鐵及接駁車最快速方便，元旦連假期間花博園區周邊將嚴格實施交通管制、禁止臨時停車，並進行違停取締及拖吊，請配合遵行。

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