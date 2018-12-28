新生註冊率56.41％ 南榮：洽談捐資企業拚108學年復招

2018-12-28 17:00

〔記者楊金城／台南報導〕教育部今公布台南鹽水南榮科大107學年新生註冊率56.41%，低於轉型退場瀕危線6成，108學年還被停招一年，南榮校長王俊惠說，學校正洽談捐資企業，提高財務現金流，未來也會調整系科，希望爭取108學年復招。

少子化風暴造成大學瀕危，教育部今天公布107學年大專新生註冊率低於轉型退場瀕危線6成的學校有9校，其中南榮科大新生註冊率56.41%、全校學生低於3千人，因學校財務評估預測不佳，之前還被教育部暫停108學年度各學制招生。

創校51年的南榮，全盛時期有6千名學生，目前二技、四技、五專、夜四技、夜二專共11個學系、只剩近1600位學生。

王俊惠說，106學年註冊率只有32%，107學年已提升到56.41%，未來希望引進企業資源與資金，調整辦學所系科，擬採取「中信金融管理學院」模式，朝向產學合一，精緻務實的產業科技大學發展，學校希望向教育部申請爭取108學年復招。

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