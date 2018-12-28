為善最樂 南成義警護童上下學近30年

2018-12-28 16:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山南成義警分隊長黃太春帶領19名隊員，每天協助老師護送學童過馬路，歷經近30個寒暑，依然樂此不疲，笑稱服務兼運動，他強調為善最樂，深受地方肯定。

高市議員陳慧文服務處主任黃太春今年67歲，他自願擔任鳳山南成義警分隊長，號召一群志同道合朋友，包括李峰江擔任南成義警幹事、隊員周聖智，連他自己的兒子也耳濡目染，自願加入服務行列。

大家一起站上街頭，協助老師護送學童過馬路，歷經將近30個寒暑，長年無怨無悔，也未支領餐費，迄今依然樂此不疲，令人感佩。

隨著元旦連假、寒假將近，學童於休假期間的休閒管理與安全活動相形重要，五甲國小校長許繼德請黃太春帶領隊員，今到校宣導警方春安工作，指導學童反詐欺、反霸凌、反飆車、反毒、反幫派、反援交活動，請學生回去轉達家長，並能夠在假期時，做好自身管理，迎接全新的一年。

黃太春表示，行善絕對不是有錢人才能做，只要做好就會有良好共鳴，如他長期關心學童安全獲得迴響，與醫師孫銘謙捐5萬元給五甲國小，作為提升學生學習品質之用，是出錢又出力的義舉。

五甲國小校長許繼德表示，五甲國小師生很感謝黃太春及孫銘謙的襄助，這筆基金積極協助校內許多需求學生，或作為邊緣學童就學費用，多年來讓許多小朋友和家庭度過困頓，深受地方肯定。

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