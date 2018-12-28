雲林對抗非洲豬瘟 每天90噸廚餘將製成「加強錠」肥料

2018-12-28 16:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣展現對抗非洲豬瘟防疫決心，縣長張麗善領先全國提出廚餘循環經濟示範計畫，今天下午至南亞有機資源回收廠（廚餘堆肥場）視察廚餘製肥處理作業，她表示，未來全縣每天69噸熟廚餘將送化製廠處理製成「肉骨粉」，交由南亞混製固化成「加強錠」肥料，一方面解決雲林廚餘問題，一方面提供農民更有好的肥料。

張麗善表示，廚餘養豬是傳遞非洲豬瘟的一大漏洞，防疫視同作戰，而且也不能等，所以雲林率先推出禁止廚餘餵豬政策，針對縣內廚餘不養豬的後續處理問題，在南亞有機資源回收廠、縣內化製廠及廢棄物清理業者合力協助下，已達成解決方案。

張麗善表示，雲林縣每天21噸生廚餘均交由南亞處理，經發酵、烘乾後，一噸生廚可產出278公斤肥料；熟廚餘部分，由清潔隊處理的家戶熟廚餘每天約28噸，餐廳產生的熟廚餘約40噸，未來將進行瀝乾後送化製廠處理成肉骨粉，再交由南亞混製成「加強錠」肥料，初期肥料將免費送民眾使用。

六輕表示，南亞將生廚餘製作成肥料，每公斤處理成本約10元，但只賣2元，不惜成本，只是為了協助地方解決問題，未來也會免費協助縣府處理熟廚餘。

環保局長張喬維表示，縣政府透過廚餘循環經濟示範計畫，將生、熟廚餘有效殺菌，製成肥料，其中熟廚餘在化製過程中經過150度的高溫殺菌，能有效殺死非洲豬瘟病毒，而生、熟廚餘以循環經濟方式處理，未來也有機會培養出新的綠色循環產業。

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