新北市身心障礙者家庭資源中心 協助弱勢走出家門

2018-12-28 16:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕92歲的翁姓阿嬤先天性失聰，造成聽、說障礙，3年前老伴往生後，生活更孤單，就醫也困難，新北市社會局藉由「身障家庭資源中心」連結相關服務，除有社工陪伴，還請手語翻譯老師陪同就醫，方便阿嬤與醫護人員溝通病情，讓阿嬤重新連結人際網絡，恢復生命樂趣。

家住新店的翁阿嬤，因聽、語障礙，她10歲時就讀日治時期的台南啟聰學校，戰後她又學習國語手語，因此她比畫的手語兼具日語和國語，更增加人際溝通上的困難。

翁阿嬤與擔任軍職的先生結婚50多年，先生在3年前往生後，只剩阿嬤一人獨居，大家不會用手語和她溝通，阿嬤能筆談的對象越來越少，連要外出購物、看病都顯困難。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻說，社會局獲知阿嬤的處境後，透過委辦的新北市樂康身心障礙者家庭資源中心介入關懷輔導，並連結手語翻譯以及弘道志工一起協助，不僅陪同阿嬤訪友、就醫，還到中壢探視乾妹妹，聯繫在台南的親友照顧陪伴，令阿嬤的生活品質大幅改善。

樂康家資中心社工池潤寶說，阿嬤年事已長，罹患多重慢性病，之前就醫時因與醫護人員溝通不良，造成治療拖延，在手語老師陪同就醫後，情況大為改善，連痛了2年的牙周病痛也治療改善，阿嬤在家資中心進場服務後漸露笑容，在台南的侄媳婦，也北上探視她，月前還帶著阿嬤到日本京都、新宿旅遊，一圓奶奶出國旅遊心願。

徐綺櫻說，市府委託社福團體成立6處家庭資源中心以及1處視障者愛明發展中心，可為北市身心障礙弱勢族群提供服務。

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