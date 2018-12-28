9米高八爪章魚溜滑梯！ 貓裏喵親子公園明開放體驗

2018-12-28 16:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府獲中央前瞻計畫補助2700萬餘元，在縣議會後方興建「貓裏喵親子公園」，9米高的八爪章魚溜滑梯成為公園亮點，明年1月4日啟用，縣府明天起連續4天元旦連假先行開放民眾體驗；縣長徐耀昌今天視察時，提醒家長、小朋友注意安全，遵守遊戲規則，不要帶寵物進入。

縣府水利處長楊明鐃指出，縣府也辦理貓裏喵親子公園公共安全險，投保金額個人600萬元，單一事件3000萬元，讓民眾多一層保障。

貓裏喵親子公園的遊戲設施，包括高約9公尺的大型磨石子八爪章魚溜滑梯、適合3歲左右適合幼齡兒童玩樂的貝殼造型溜滑梯、2座親子盪鞦韆、攀爬鋼架、蹺蹺板、轉椅、兒童戲沙區，景觀設施有海盜船廁所、鯨魚洗腳池、地景座椅立體彩繪等，同時設有照明設備，讓親子白天、晚上都可入園休憩、活動、玩樂。

徐耀昌今天由楊明鐃陪同視察，對於規畫設置的遊戲設施感到滿意，並要求注意安全措施。徐耀昌說，貓裏喵親子公園在元旦連續4天假期，將先開放提供民眾體驗，水利處也將派員了解各項設施需要改善的地方，立刻進行改進，提醒民眾遵守遊戲規則，以確保安全，同時不要帶寵物進入。

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