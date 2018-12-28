工研院產業合作 首輛自主研發電動自駕中巴上路

2018-12-28 16:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕自駕車商機上看8千億美元，國際大廠積極發展無人駕駛，工研院研發「感知次系統」搶攻自駕車商機，首年啟動「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」有成，部分技術獨步全球，今天成立大會已吸引車王電、光寶科技等10家企業合作，國內首部自主研發的電動自駕中巴，即日起在水湳智慧城場域試運行，並開放民眾試乘。

全球汽車產業逐漸轉型為電動化、自動化、聯網化以及共享經濟，全球看好自駕車發展，資通所所長闕志克指出，自駕車感知次系統和車用模組是台灣電子和電資通產業的強項，礙於自駕小客車量能限制，但固定路線的自駕巴士是發展優勢，工研院研研發技術，結合產業界參與，可望讓國內廠商成為一級供應商，與國際車廠對接，成功搶占市場。

車王電子暨華德動能董事長蔡裕慶表示，台灣電資通產業與硬體技術成熟，但面臨轉型，必須尋找下一個藍海出口，呼應總統蔡英文的新南向或經濟政策，台灣未來產業在建立系統平台與輸出，像自駕車感知次系統技術，從感知、決策到控制非常龐大，就是產業契機。

蔡裕慶說，台灣交通運輸系統獨特又複雜，發展自駕車系統應用，一旦可行，全世界場域都可運用，不過如同其他大都市都面臨到從捷運到家門口，最後一哩路轉乘問題，一旦解決，是全世界重大突破。

要解決台灣新南向，由於捷運系統昂貴，建議台灣有機會與國內外基礎建設企業發展下一個型態的智能交通系統，半封閉場域下無人駕駛巴士可取代捷運，且短期實現，明年將啟動參與新方案，建構可量產無人駕駛的中巴。

蔡裕慶也說，工研院研發能量大，過去研展技術對民間企業無感，但這次自駕車可接地氣，且是龐大的產業鍊。

闕志克補充說，自駕車是汽車電子進化版，就像一輛會行走的超級電腦，包含感知、決策、控制的智慧載具，其中感知次系統是融合多重感應器的軟體，利用攝影機、車聯網、光達、GPS定位，判讀預測行車軌跡，未來將研發增加氣候、行車等路況，增強行車能力。

工研院與車王電子等共同打造國內首部自主研發的電動自駕中巴，擁有固定路線和停站點行駛，能感測行人、障礙物，並有領先全球的自動感測紅綠燈技術，能互聯並延長綠燈，目前搭配台中花博在水湳智慧城場域試運行，並開放試乘至明年1月20日。上網站預約體驗搭乘http://www.gbus.com.tw/index2.html。

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