醫病》搶救0.1％發生率 頑固型心室顫動雙電擊救回熟男

2018-12-28 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕58歲上班族羅先生突然在辦公室昏倒，經消防隊救護車送醫，到院時無生命徵象，透過急救含6次電擊仍無法恢復心跳，急診醫師研判為罕見的頑固型心室顫動患者，旋即使用「雙重連續性去顫電擊」，羅男恢復生命徵象，再立即由心臟內科醫師給予緊急心導管治療並配合低溫療法，成功將羅先生從鬼門關拉回，康復出院，重回職場。

光田醫院急診醫學部醫師劉柏亨指出，心室顫動簡單來說就是心臟在顫抖，此時心臟無有效的肌肉收縮動作，無法有效將血液輸出心臟至全身，導致全身組織缺氧。若沒即時處置，患者在幾秒內就會昏迷，進而導致中樞神經永久損傷變植物人，甚至死亡，去顫電擊是讓這類病患心臟恢復正常心律的唯一良方。

「頑固型心室顫動」判斷依據，當進行至少3次標準去顫電擊及給予滿劑量的抗心律不整藥物之後，病人若仍持續心室顫動。此症狀相當罕見，僅占所有心室顫動的0.1%。而使用2台去顫電擊器同時電擊，即用「雙重連續性去顫電擊」有成功挽救性命的案例報告。

劉柏亨表示，羅男到院無生命跡象，當時陸續進行標準去顫電擊6次後，仍處於心室顫動，研判是頑固型心室顫動，立即採用「雙重連續性去顫電擊」，電擊1次就恢復生命徵象，再由心臟內科醫師吳星輝接手，30分鐘內就緊急打通病人完全堵塞左冠狀動脈，轉入加護病房由醫師柯君樺啟動低溫療法，成功救回一命。

羅太太說，還好即時送光田，謝謝醫師救先生，救命之恩，全家永銘於心。劉柏亨解釋，目前國內外對於頑固型心室顫動的原因尚未明確，但通常發生在急性心肌缺血和心肌梗塞等心臟受損嚴重者。因為案例少見，目前用「雙重連續性去顫電擊」在國內尚未被列入救護體系標準流程中，但國內外已有許多成功挽救生命的個案。

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