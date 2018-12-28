鱉緊咬水龍頭！ 網友：難怪老人家說不要對著鱉尿尿...

2018-12-28 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕最近在Line群組瘋傳一段鱉順著水柱跳起死咬水龍頭不放的影片，令人嘖嘖稱奇也引起網友熱議，有網友笑說，可能要等到打雷才會放掉，還有網友說，難怪以前聽老人家說，不要對著鱉尿尿否則...，其實真的是有道理的，各種討論讓人莞爾。

影片中這隻應該是待宰的鱉連同兩條魚被放在水槽中，當水龍頭開始放水後，鱉竟然順著水柱躍起作勢攻擊，咬住水龍頭且無視水柱繼續下沖仍死咬不放，靭性驚人。有網友說，還好是水龍頭，咬的要是手指頭一定會皮開肉綻；還有人說，可能要等到老天爺打雷才會鬆嘴放掉。

也有網友打趣說，難怪以前聽老人家說，不要對著鱉尿尿否則...，其實真的是有道理的。

對此李姓獸醫表示，鱉的攻擊性很強但牠的視力不佳，在水中看到會動的東西會以為是食物就進食或攻擊，影片中這隻鱉可能剛好看到水龍頭傾洩而下的水注，才會引起牠的攻擊欲望。

但鱉會咬人其實是因為生性膽小，為求自衛，坊間有一說是一旦被鱉咬到時立即將牠放入水中，但這是不正確的說法，因為在水中是鱉的專長，且在無重力情況下，牠反而會越緊咬不放，此時只要把牠懸空在重力下自動就會鬆口，但被咬的部位難免會破皮流血，還是得儘快就醫 。

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