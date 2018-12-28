國道服務區也辦跨年晚會 5服務區當天延長營業

2018-12-28 16:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕連續假期國道服務區越來越好玩！交通部高公局表示，即將到來的元旦連續假期，古坑、東山及南投等服務區，將推出晚會饗宴活動，營造出迎新送舊的歡樂氛圍；南投服務區12月29日將舉辦「2019原力覺醒年終晚會」、古坑服務區推「經典音樂跨年民歌演唱活動」、東山服務區則有「東山跨年音樂趴」；另外，跨年當天將有5服務區延長營業時間。

2019原力覺醒年終晚會邀請多組原住民團體帶來歌舞表演，當天於南投服務區消費滿150元，即可兌換LED皮革掛組（限量104個），還有機會抽中3000元禮券。古坑服務區去年「經典音樂跨年民歌演唱活動」獲廣大迴響，今年持續舉辦，藉由音樂與用路人齊聲倒數迎接新年；東山服務區「東山跨年音樂趴」，是由擁有廣大粉絲的街頭藝人連番上陣演出、並邀請著名樂團接力開唱，當天現場也將進行互動遊戲，猜謎贈送跨年小禮物，並備有仙女棒贈送給參加活動的民眾。

高公局表示，預估元旦4天連續假期，國道人、車均較平日增加，為期讓停車空間發揮最大效率，這次連續假期將實施尖峰時段機動調度停車區位，並加派停車指揮人員引導；呼籲民眾配合交通疏導人員的指揮，讓停車動線更順暢，減少停等找車位的時間。另外，為配合跨年活動，古坑、東山服務區107年12月31日延長營業時間到晚上12點，湖口、泰安、西螺則延長至晚上11點，並為跨年民眾多準備輕、熟食及熱飲，讓民眾開心跨年，心滿意足平安回家。

依據中央氣象局資料顯示，元旦連續假期期間氣溫較低，為因應心血管疾病民眾需要，各服務區也備妥血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器）；此外，國道服務區服務台及ETC專櫃，均供應熱茶或薑茶等免費提供民眾保暖。

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