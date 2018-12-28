成功國中小學生 樂音溫暖仁家長者

2018-12-28 15:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立成功國中音樂班、成功國小音樂班及新北市玉山菊元合奏團今天前往基隆市立仁愛之家，舉辦愛與關懷慈善音樂會活動；基隆市議員童子瑋捐贈保暖毛帽、連珍糕餅店捐贈糕餅，仁愛之家主任楊明達頒發感謝狀給表演團體及贊助單位，感謝他們給住民溫暖。

今天的音樂會，包括成功國中校長張志明、成功國小校長陳怡君、新北市玉山菊元合奏團創辦人承澐老師及執行長黃聖君、童子瑋、基隆市家長會長協會理事長蘇麗秋、成功國小家長會會長陳振宏等到場共襄盛舉。

節目演出由成功國中主任王傑賢「口琴表演」、成功國小音樂班同學演出「弦樂四重奏」「 二重奏」、成功國中音樂班同學演出「弦樂四重奏」「管樂重奏」、最後由新北市玉山菊元合奏團團長黃書啟帶領團員表演「銅管五重奏」。

成功國中、成功國小音樂班學生對於能夠在歲末年終到仁愛之家，用音樂溫暖住民十分開心；童子瑋說，今天捐贈保暖毛帽，表達小小心意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/