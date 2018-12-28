16縣市無流感停課辦法 疾管署：將開會討論是否訂定

2018-12-28 16:07

［記者陳昀／台北報導］1、2月流感高峰期在即，本週又爆發警察專科學習群聚感染A型流感，民進黨立委劉建國等人今天召開記者會，質疑疾管署與地方16縣市沒有針對流感訂立停課辦法，恐致疫情加劇；列席的疾管署副署長莊人祥回應，將召開防治會議邀集專家討論。

民進黨立委劉建國、李麗芬、鍾孔炤今天舉行「流感停課、一國多制」記者會，劉建國指出，目前僅台北市、基隆市、雲林縣、新竹縣市、嘉義縣訂有流感停課規定，其他縣市皆無，中央也沒有統一停課辦法。

劉建國表示，校園互相傳染風險大，今年9月起桃園、高雄、台北接連發生4起流感的校園群聚感染；今年10月至今已通報38起群聚感染，疫苗又屢出問題，如果不訂定停課辦法，恐怕難以因應1、2月的流感高峰。

李麗芬指出，疾管署針對腸病毒制定「教托育機構因應腸病毒疫情之停課建議」指引，對象僅學齡前幼童，而流感從學齡前到職場都可能暴發，卻無相關辦法，疾管署應統一制定、讓地方政府遵循。

莊人祥表示，普遍來說，流感疫苗覆蓋率達2成5就有保護作用，目前校園覆蓋率6成8一定有足夠保護力，但每年流行的病毒株不同，加上今年疫苗疏失，還是有感染風險，因此如果出現症狀，建議不要上學、上班，立刻戴口罩就醫，以免傳染。

莊人祥解釋，當初沒有訂定流感停課標準，是因為文獻指出「停課對流感疫情的控制並不是那麼有效」，98年會停課，是因為面臨新型流感沒有疫苗、藥物，才會以此控制；流感發生後要停課多久、何時停課都沒有定論，且涉及學校補課、家長請假照顧兒童等，很複雜。

莊人祥說，將向署長報告立委反映狀況，至於是不是要訂定流感停課指引，將召開流感防治會議，邀集專家討論。

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