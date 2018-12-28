歡樂宜蘭年春節登場 縣府推豬年紀念紅包

2018-12-28 15:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府文化局辦理的「2019歡樂宜蘭年」，將在羅東文化工場舉行，從除夕夜一路熱鬧到大年初一，縣府今年推出豬年紀念紅包，除黏有10塊錢，還可以組合成房屋造型撲滿，祝民眾「豬」事順興；宜蘭縣長林姿妙說，除夕夜將在羅東文化工場發放3200個紀念紅包，歡迎民眾索取。

歡樂宜蘭年明年邁入第26年，是國內知名春節節慶，也是全國唯一縣市政府舉行的農曆年大型慶典，宜蘭縣政府今年將活動主辦場地移師羅東文化工場，預計於明年1月26日期前活動就會起跑，2月7日閉幕。

每年活動縣府均會推出該年度專屬的生肖紀念紅包，今年適逢豬年；文化局指出，今年紅包以「豬事順興」為主題，外觀以小豬造型，並融入擬人特徵，讓角色活潑逗趣，紅包還可以重新組合成房屋造型撲滿，象徵為「家」注入滿滿活力，並呼應優良儲蓄傳統。

林姿妙指出，歡樂宜蘭年活動期間，縣府邀請民眾來到羅東文化工場，一起欣賞演出、玩遊戲、趕年獸以及跨年，除夕當天，文化局也準備3200個生肖紀念紅包，在活動縣長免費發放，生肖屬豬的民眾可向文化局申請，免費索取豬年紀念紅包，限額500個。

文化局補充表示，一般民眾即日起至1月31日止，也可至文化局、宜蘭縣史館、羅東文化工場及中興文創產業園區現場訂購生肖紀念紅包，每份40元，如申購達100份以上，每份35元。

文化局表示，另外，豬年春聯有5000個，今起開放免費索取，索取地點於宜蘭縣文化局、為民服務中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區及羅東鎮公所。

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