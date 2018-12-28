翁啟惠案釀技轉寒蟬？ 陳良基：已修法解決灰色地帶

2018-12-28 15:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院前院長翁啟惠捲入浩鼎案遭檢方以貪污罪起訴，今天士林地方法院宣判無罪，科技部長陳良基對於是否會有技轉寒蟬效應，他表示，今年修正相關法令，解決灰色地帶問題，大家只要照著法律走就不會有問題。

媒體詢問陳良基，是否會擔心翁啟惠因技轉捲入司法案件，導致學界寒蟬效應不敢申請技轉？陳良基指出，今年修正科技基本法，以及從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法後，解決研究人員不小心踩到灰色地帶的問題，將來不會有灰色，只有可以走和不能走，都有相關法律明訂清楚，科技部也不斷對學界和學研單位舉辦說明會，讓大家知道，用列舉式跟大家說明，相信只要照著法律做，就不會有問題。

陳良基表示，當初修科技基本法的時候一直提一個概念，政府有責任營造一個環境，讓大家安全在上面發揮創意，科技基本法的精神就是科技不斷突破過程中，哪些可以做，哪些不能做，都透過法律訂清楚，該迴避的、該公開的，都訂在法令中。

陳良基以技轉法令舉例，他說，公務人員估價技轉的價錢時，評估技術現在來看值500萬，但是10年後可能因為生態改變，突然變得很有價值，如果又要追溯當時怎麼訂這麼低？這樣的追究是不行的，後來立法院也同意立法保障公務人員不會因為這樣的價差被究責，只要按照當時法令來估價就可以。

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