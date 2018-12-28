惠蓀林場台灣藍鵲相揪吃便當 網友怒批「公德心去哪了」

2018-12-28 14:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉國立中興大學惠蓀林場內有保育類台灣藍鵲的族群分布，但昨天官方粉絲頁PO出一張垃圾桶滿溢的照片，遊客仍照樣將吃過便當疊在垃圾桶上，還有幾個便當盒掉在地上，隨即有3隻台灣藍鵲相揪來吃便當，讓園方憂心遊客的隨便，恐將改變野生動物覓食行為，建議遊客能將垃圾包好帶下山，PO文引網友痛批這些遊客的公德心都去哪了？

惠蓀林場表示，園區內設置許多垃圾桶進行垃圾分類，但不論是一般垃圾還是資源回收，所有垃圾桶均有蓋子，目的除了避免孳生蠅蟲、飄出異味外，最主要是防止野生動物來覓食，因為園區內曾見台灣獼猴、台灣藍鵲或一些小型哺乳動物曾在垃圾堆覓食，長期下來，就有可能改變園區野生動物的覓食行為，衝擊生態。

惠蓀林場則是呼籲遊客，當發現園區的垃圾桶滿出來時，就別再往桶內投擲垃圾，造成蓋子無法蓋上失去功能，建議遊客能將自己的垃圾包好帶下山處理，或是立即通知園區工作人員處理，人員會儘速處理，一個小動作對生態環境有極大幫助。

PO文引起網友回應，批評這些遊客公德心都去哪了？有人也說曾見有人故意餵食台灣藍鵲，只為了自己能拍到滿意的攝影作品，這種做法實在要不得。

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