非洲豬瘟危機攀升 廚餘養豬轉型最高補助617.5萬元

2018-12-28 15:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕非洲豬瘟危機攀升，高市農業局推動廚餘養豬轉型政策，今天在路竹舉辦說明會，最高補助費用達617.5萬元，並鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，申請改用飼料飼養直到明年9月底，每頭最高將補助2200元。

最新統計資料顯示，中國非洲豬瘟疫情截至本月25日止，共有23個省區，102案例，連與台灣本島僅有一水之隔的福建、廣東等地區也相繼傳出案例，危機指數直線攀升。

今天上午農業局長吳芳銘及畜產科相關人員等也特別到廚餘養豬場訪視相關防疫工作，並於路竹區辦理說明會，針對離牧申請要件及飼料費補助等議題逐一說明，期望以完整及配套方案，有效防堵非洲豬瘟疫情入侵。

農業局表示，高市啟動相關防疫作為，並設定3道防線：一、由農業局全面輔導轄內養520戶豬場及4處肉品市場加強門禁管制及例行消毒工作；二、衛生局則針對市售端加強查緝違法中國大陸豬肉製品；三、環保局針對轄內36戶廚餘養豬場加強掌控並依規定要求蒸煮後才能再利用，以有效阻絕病原傳播途徑。

農業局表示，土地合法使用且有意退場之廚餘養豬業者，可依照退場補助標準，按豬舍面積及廢水處理設施容積計算，區分豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上三個級別，分別提供20萬、30萬及50萬元獎勵金。

加上相關拆除補助，最高可獲得617.5萬元補助費；農業局亦鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，業者自申請改用飼料飼養直到108年9月底，每頭最高將補助2200元，每場補助頭數以牧場登記頭數為上限。

未取得畜牧場登記證者，則以豬舍面積換算最高飼養頭數為上限；有意願申請改用飼料補助或自願性退場業者，可於明年1月2日起至3月底止，向所在地區公所申辦。

在轉型過渡期間，除要求廚餘養豬業者應符合環保署規範，廚餘應經高溫蒸煮達中心溫度90℃以上至少1小時，才可用於餵飼豬隻，環保單位亦將落實稽查，對未符規定者依廢棄物清理法進行裁罰。

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