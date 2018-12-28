放棄工程師高薪 台灣女婿落腳屏東推藝術

2018-12-28 15:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自內蒙古的新住民林峰，擅長木藝創作，廢棄木材經由他的藝術細胞及巧手刻畫，轉化成一件件具質感與溫度的藝術品，今天（28日）起於屏東美術館201展覽室舉辦個展，展出木雕、烙畫、壓克力顏料等32件作品，將家鄉的風土人情介紹給更多人認識。

｢我的家鄉在內蒙古，但是現在我住在台灣，我能做什麼？」放棄高級電腦工程師的高薪，來到台灣一切重頭開始，成為台灣女婿的他，目前與妻子定居在屏東縣萬丹崙頂村。

林峰說，崙頂社區發展木工文化產業，他看到社區裡有許多廢棄畸零木，激發藝術靈感，將木材廢物重新利用，發展綠色木藝，使之成為具實用性與故事性的成品。

對藝術創作情有獨鍾，2012年底成立工作室，潛心鑽研多種領域的藝術表達，曾受聘為勞工大學烙畫及木藝講師，並與金石堂書店簽約，作品開始商業化，並多次參與屏東、高雄、台北等地的文化活動及文創展售。

近2年，林峰參加屏東縣府文化處舉辦的新住民社造培力及文化推廣計畫，到社區、學校及圖書館教民眾做簡易木工，同時介紹內蒙古文化，一圓他推廣藝術與家鄉文化的夢想。

文化處表示，林峰將漂流木及畸零木回收再利用，烙刻成美麗的藝術文創，展期至108年2月17日，歡迎民眾前往參觀，感受內蒙大草原的奔放創作力。1月5日作者藝術創作分享、1月12及20日藝術教育推廣，報名資訊請上美術館Fb查詢。

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