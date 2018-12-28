海科館金魚特展 千魚與水光共舞

2018-12-28 15:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕元旦4天連續假期何處去，不妨可以到基隆的國立海洋科技博物館欣賞「金玉滿堂-迎春金魚特展」；海科館將不同種類的上千隻金魚，結合故宮藝術品，還搭配五光十色的燈光投射，讓金魚看起來更加夢幻，喜歡欣賞金魚的民眾，4天連假順道一遊。

走進金魚水族特展廳裡，看見各種不同朝代的養金魚容器中的金魚，像是古代用來觀賞的陶缸，金魚在裡頭悠游，各種不同造型仿佛回到古代，還有故宮文物金魚琉影，不管是乾隆的轉心瓶裡養的12紫金魚，還是博古花草圖裡養的12紅，品種都是相當少見。

展場中掛著博谷花草圖，描寫慈禧太后年間賞玩魚缸及花瓶的紀錄，還有精美的太平春市圖，可以看到農村熱鬧歡慶養金的情景，都是國立海洋科技博物館特別向故宮商借的精美複製畫。

現場不少大大小小的藝術水缸就展示在遊客眼前，有創意魚缸，都市人適合的魚菜共生，最吸睛的就是搭配不同顏色的燈光、光線折射和鏡面，呈現幻鏡空間，看著金魚從容優游在水缸裡，享受一場視覺繽紛的饗宴；除了可以欣賞金魚的泳姿外，現場還可以DIY幫金魚塗顏色，透過電視牆，享受與金魚互動感的體驗。

國立海洋科技博物館「金玉滿堂-迎春金魚特展」今天起到108年4月7日在國立海洋科技博物館一樓特展廳展出，為期3個月，從科學、文化、美學多元的體現，帶領民眾一探這兩千年傳奇生物的奧妙與內涵。

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