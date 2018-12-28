中市跨年晚會雙主場 搭大眾運輸避免壅塞

2018-12-28 15:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市跨年晚會雙主場，后里現場麗寶樂園第2停車場安排4條接駁車路線、140輛遊覽車接駁，周邊道路也將實施交通管制；台中現場圓滿戶外劇場安排夜間公車行駛。市府新聞局今天呼籲市民多利用大眾運輸前往，避免壅塞。

新聞局表示，后里現場2階段交通管制，第1階段是31日上午8時開始，包含月湖路、月眉東路3段、月眉東路2段雙向外側一線道路禁止停車至凌晨3時；接著，上述路段從下午4時開始封街管制至凌晨3時，一般車輛禁止通行。

后里現場4個接駁車地點，分別在后里火車站、花博神岡停車場、花博外埔停車場、秋紅谷公園（朝富路、市政北七路口），31日下午4點開始接駁，晚會到凌晨1時結束，接駁服務最晚1班車為凌晨2時，發車班距時間為10至15分鐘。行駛專用道，不用擔心塞車。

新聞局指出，后里現場公車招呼站之155（含副）路、215路、811路公車也會配合於深夜時段，依現場搭乘人潮加密發車班次；台中現場「文心森林公園」場地周邊公車招呼站位之5路、53路、800路公車，及行經臺灣大道之300路、303路、304路、305路公車配合延後收班，希望大家多搭乘接駁車，開心參加跨年晚會，不用搭心塞車或無車可搭乘回家。

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