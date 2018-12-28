將軍還在！青鳥書店進駐行館 保留孫立人文物

2018-12-28 15:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與青鳥書店合作，將位屏東市中山路的孫立人行館轉型成具有歷史人文定位的書店，一起推動屏東的閱讀及書店文化，今天（28日）開幕。

之前外界憂慮有了書店就沒了「將軍」，今天開放後，證明2樓仍保留了孫立人將軍蠟像與相關紀念書籍、物件及影片播放，縣府文化處強調，希望藉此同時記錄眷村歷史，未來書店也將以閱讀串連起南方的文學、電影、音樂、藝術等創作，開展南方學的新視野。

今天上午的開幕儀式，屏東縣長潘孟安、青鳥文化制作有限公司執行長蔡瑞珊、以及美食作家韓良憶、屏東在地創業家BiiLabs朱宜振、有鹿文化事業社長許悔之、奧茲藝術創辦人蘇仰志、新經典文化創辦人葉美瑤、陽光沙灘BBS創辦人戴志洋等出版業界、獨立書店、文創產業、文學界重量級文化人齊聚一堂。

縣長潘孟安表示，縣府展開屏東市眷村修復活化，陸續引進藝術創作、書屋、文創產業等進駐，盼能吸引更多不同年齡層的群眾。青鳥文化制作有限公司所經營的青鳥書店在台北市華山1914文創園區，也是利用歷史建築創造的閱讀空間，未來也希望青鳥書店透過閱讀推廣、活動策展，帶動屏東書店文化和閱讀風氣。

執行長蔡瑞珊說，南國青鳥不只是一個書店，也會是一個社區文化中心，是一個知識生產的基地。在具歷史意義的孫立人行館之中，台灣研究與人文關懷將是書店的核心精神，期許能開展出南方視野，以閱讀串連起關注南方的文學、電影、音樂、藝術等創作，建立思想文化上的「南方學」，讓更多讀者認識島嶼之南。

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