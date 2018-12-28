澎湖民意反彈 賴峰偉表態反對核廢料進駐

2018-12-28 15:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對台電、原能會近期擬舉辦「核子燃料最終處置技術可行性評估報告」說明會，報告將澎湖列為核廢料最終處置場選址之一，再度引發澎湖人怒吼，賴峰偉縣長上任首日，就有網民要求賴表態，否則將發動罷免，賴今日聲明反對。

多年來澎湖一直被列入核廢料最終貯置場消息不斷，相中東吉嶼，因此前縣長王乾發將東、西吉、東、西嶼坪變更為地質公園，力阻台電企圖；今日南方四島因地質景觀瑰麗、生態豐富、聚落文化獨特，內政部規劃為「澎湖南方四島國家公園」，不料議題又再起，看來台電多年來都不願放棄澎湖。

由於政權更替，賴峰偉上任首日，就有澎湖臉書社團版主發聲，要求賴峰偉表態，否則要發動罷免，賴今日發表聲明，表態堅決反對澎湖作為核廢料最終處置場，認為澎湖90座島嶼是一串寶貴的珍珠項鍊，不容許任何一顆受玷。在國家公園堆置核廢料，不符國家公園設立旨意。將要求台電、原能會重新評估，切勿做出違反澎湖人共識及「國家公園法」的決定。

根據了解，台電及原委會此次錯判形勢，認為澎湖在以核養綠公投中，同意票數比例居全國前三，不少網軍酸言酸語要政府將核廢料放在澎湖，帶有懲罰的意味，引發澎湖民眾大怒，揚言若中央政府執意將核廢料放在澎湖，將再次以選票教訓執政黨，更有網友揚言絕食抗議，絕對不讓核廢料進駐污染澎湖海域。

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