公車運價改開標？ 柯P：避免來自議員的政治壓力

2018-12-28 14:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今年已陸續採用電動公車，台北市政府上午舉行交通會報，再次申明目標在2022年讓電動公車達到400輛。但台北市柯文哲指出，電動公車要做，但價格不合理，一定做不起來。柯文哲認為，電動公車的運價計算公式，需要回歸市場機制，不然永遠會有來自議員的政治壓力。

台北市現行委託公車業者營運的公車路線，若採用電動公車，北市府是以營運里程補貼方式，電動公車每跑1公里就補貼5元給業者，若市府目標在2022年讓電動公車達到400輛，預期得補貼約2.57億元。

聽取報告後，柯文哲指出，運價總有一天要用標（開標案）的，因為運價很難控制，所以就是要訴諸市場機制，他就會比較沒有壓力，能少掉政治上的壓力，否則他還得應付來自議會的壓力，逼運價一直降，光應付議員就「凍未條」。

柯文哲還說，電動公車每公里補貼5元已經做了就沒辦法，但之後他就不太贊成，因為沒有進入市場機制，「推動電動公車，要把運價市場化，我都直接講我的陰謀，有反對意見的舉手」。

公共運輸處長常華珍回應，已經著手在研擬。但交通局長陳學台表示，電動公車在台北市剛起步，還不知道營運成本要多少，會透過經營幾年經驗，才能估算出運價成本。柯則強調，要讓企業精神進入政府，就是買服務的精神、市場機制的精神，不然永遠會有政治壓力，但這很困難，具體要怎麼做還需要想一想。

陳學台事後表示，柯文哲所說的政治壓力，是指公車運價需要送台北市議會審議，若用標的，可能就不用再送議會，但就算電動公車運價公式改變，也不會影響民眾搭乘公車的票價，況且機制都還沒有想出來，還需要長期的討論。

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