救難英雄以命相搏！花蓮震災救援紀實 還原災難現場

2018-12-28 14:54

［記者王峻祺／花蓮報導］0206花蓮強震事發至今將滿11個月，記錄搜救過程的「分秒必爭：花蓮震災救援剖析」紀實節目今首映，完整還原救難英雄以命相搏救援受困者畫面，片段曝光後，讓受災戶再次感動，感謝這群英雄「把受困者當家人」，不惜和時間賽跑，深入層層瓦礫堆中搶救生命。

花蓮縣政府以近1300萬元預算，由「Discovery傳播集團」製作「分秒必爭：花蓮震災救援剖析」，今舉行首映會，明晚9時將在「Discovery頻道」首播，紀實震災救援行動，也揭露背後不為人知的故事，並向各界搜救人員致敬。

內政部消防署特搜中心分隊長蘇順從在節目中提到，「救難過程中，最大的壓力是在保護自己進入的同仁。」而對全體搜救隊員來說，進入災區的那一刻，就是把受困者當作自己的家人，把命交給上帝。

而在分秒必爭的災難現場，民間也有許多無名英雄在第一時間給予援助，今受邀到場的花蓮義消顏勝裕，當時為加快救援速度，自發性帶著怪手，加入搜救行列；工程老手林信昌也無條件投入上百萬的H型鋼和重型機具主動參與救災。

雲門翠堤大樓受災戶陳春米回想，地震發生當時，自己和先生、女兒受困高樓，救難人員第一時間發現後，以階梯接駁方式先將她救出，再將女兒從瓦礫堆中抱出，成功救援那一幕，至今仍遲遲無法忘懷，真的非常感動，也深深感謝這群英雄，把我們當成家人般「以命相搏」。

Discovery內容發行部資深總監馬艷華說，節目除紀錄花蓮救災過程，政府和民間的整合協調外，救難人員的高效率救難專業表現，也讓國外搜救者刮目相看，將完整的救援任務提供其他易地震國家多面向借鏡，另讓觀眾了解救災、離災及防災避難資訊。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮強震讓人怵目驚心，感謝各界第一時間攜手救災，並於震後給予最大支持，幫助受難戶重建家園，讓花蓮能夠重新站起來、面對新的未來，在年初花蓮特搜隊成軍後，「義消特搜隊」目前也已完成訓練，將能全面提升整體救災效能。

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