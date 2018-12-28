醫訊》高雄長庚補助400多萬 助榮民獨子換心

2018-12-28 14:40

［記者黃旭磊／高雄報導］榮民無經濟能力救子，高雄長庚簽專案補助4百多萬移植人工心臟。

病患陳政忠（39歲）為澎湖人，雙親70多歲，原有哥哥及姊姊，哥哥19年前車禍驟逝，他高中畢業後就到台中腳底按摩店等地打拚，寄生活費回家，今年發現容易喘氣，光走路就喘不停，9月23日在澎湖家中突然昏倒，經診斷為冠狀動脈疾病併發急性心肌梗塞，裝上葉克膜後等待移植左心臟。

高雄長庚心臟衰竭中心主任鄭正一、外科主任呂宏益及李芳艷等醫師組成團隊，建議進行永久型左心輔助器裝置手術，自費負擔近5百萬元，陳家收入僅每月1萬4000多元榮民就養金，長庚董事長王瑞慧經審慎評估，秉持父親王永慶「取之於社會，用之於社會」初心，特簽專案補助，11月28日進行HM3人工心臟移植，以最佳機型植入永久型體內左心輔助器。

心臟外科醫師黃寬如說，患者為台灣第1例經開胸手術後接受人工心臟移植，雖胸腔沾黏嚴重，團隊克服困難於8小時許完成移植手術，術後反應非常良好。

陳父今天（28日）出席兒子重生會，止不住眼淚致謝，他回憶無力負擔費用，原決定放棄治療，全家在病床前哭成一團，醫師當場罵說「還有得救為什麼不救，不必擔心，錢的問題我們來想辦法！」

李芳艷醫師解釋，患者為全台第4名接受人工心臟移植病患，永久型體內左心輔助器（人工心臟）從左心室尖部經鈦金屬導管將血流抽至輔助器幫浦，再經人工血管將血液輸送進入主動脈，而HM3為目前全世界最佳機型，採離心式幫浦推動血流，幾乎不干擾血液成分，極少發生血栓。

鄭正一醫師說，30歲心肌梗塞案例不多，常與菸酒有關，而患者家中沒有心臟病史，顯然受生活作息影響。據了解，患者為不讓父母辛苦務農，高中畢業在澎湖撞球館工作，接觸菸酒，1天平均抽掉1包煙。

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