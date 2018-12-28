國父紀念館指定為市定古蹟 大巨蛋連通道出口需送北市文資會審議

2018-12-28 14:04

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲為國父紀念館與大巨蛋南側地下連通道出口，數度與中央交鋒，甚至抨擊文化部卡大巨蛋。不過台北市文資審議會今上午給予國父紀念館市定古蹟身分，未來若在國父紀念館空地設置大巨蛋連通道出口，需送北市文資會審議；至於指定理由與是否將周邊街廓給予其他文資身分則在下次文資會討論。

柯文哲日前於「蔡柯會」表示，若要解決大巨案工安問題，需用到國父紀念館廣場當疏散地，管轄國父紀念館的文化部移交國父紀念館臨忠孝東路的停車場管理權給北市府，柯也趁機砰擊文化部卡大巨蛋案。

北市府打算在大巨蛋和國父紀念館間設置連通道，出入口則預計設在國父紀念館臨近忠孝東路的停車場處。但文化部也非省油的燈，回嗆大巨蛋連通道涉及文資審議劃定範圍，要柯先向北市文化局了解，因此外界關注國父紀念館是否會列為市定古蹟。

北市文資委員會審議國父紀念館，委員皆認為國父紀念館由國內重要建築師王大閎設計，建築本體極具特色，館內也多次舉行國內重要頒獎活動，具有古蹟價值。

有文資委員詢問，先前國父紀念館已經發包廠商，包括室內裝修、戶外庭園，不知道工程什麼時候會進行？國父紀念館表示，先前不知道會被指定為市定古蹟，工程已在105年陸續進行，但目前都停工，等文資審議的結果才會因應處理。

此外，都發局建議，國父紀念館北側停車場，為因應未來使用，建議古蹟土地定著範圍，退縮到建物北側十公尺。文資委員劉益昌則認為，國父紀念館周邊整個街廓，含光復國小的部分，應都作規劃，未來再作討論。

主持會議的文化局長蔡宗雄最後裁示，國父紀念館指定為市定古蹟，但周邊街廓的部分未來再作討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/