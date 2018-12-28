大專新生註冊率公布 全國私校工會：有些學校技術性過關

2018-12-28 14:22

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布大專校院全校新生註冊率，註冊率在六成以下的學校數，從去年公布的17校減為9校，全國私校工會理事長尤榮輝表示，資訊公開透明讓學生和家長更了解學校的辦學狀況，有助於高教市場「汱劣存優」，提升高教品質，教育部的作法值得肯定，而有些學校註冊率已有改善，從受輔導名單中「畢業」，如南亞、遠東、開南和首府等私大，應是跟招收境外生以增加學生數有關，有些學校是透過停招系所，或是將招生名額「寄存」教育部，在學生人數（分子）增加、招生名額（分母）減少下，可以「技術性」暫時維持在6成以上註冊率。

尤榮輝表示，去年12月教育部首次公告大專院校註冊率，其中有17所低於6成的「死亡線」而被列入危險名單，私立大學部份有華梵大學、玄奘大學、開南大學、明道大學、台灣首府大學，而私立技專部分有高苑科大、遠東科大、育達科大、中州科大、修平科大、南榮科大、崇右科大、和春學院、南亞學院、蘭陽學院、台灣觀光學院、高美醫專等。

去年在「死亡線」下的高美醫專已停辦，南榮科大也被教育部裁定全面停招，台灣觀光學院、蘭陽技術學院也申請停招只剩一系，尤榮輝直言，其他被列入專案輔導的學校也大都有停招系所的情形，可見公告註冊率的「殺傷力」有多大。

尤榮輝表示，教育部公告註冊率將衝擊招生不佳的大學，讓這些學校的招生更形雪上加霜，加速被淘汱的時間。由於台灣大學數量過多，「減少大學數量至100所」似乎已是教育部既定政策，公布大學註冊率事實上只是達成減校目的的必要手段之一。因註冊率是辦學良劣的重要指標，也是市場對學校辦學最直接的反應，家長和學生作為教育的直接利害關係人本來就有權知道學校辦學狀況，教育部提供註冊率資訊，有助於學生選擇學校，避免「誤觸雷區」。

尤榮輝指出，少子化的形況日益嚴峻，讓私立大學的經營越見艱困，在公私校不公平競爭下，絕大多數私立大學的招生都受到嚴重的衝擊，只是影響程度不一。在教育部「減校」的政策下，全國私校工會認為，私立大學唯一的自救之道只有提高教職員士氣，爭取在校生、家長和校友的認同，通力合作提高教育品質並特色辦學，才能贏回市場信心。

但私校工會也發現，許多私大卻反其道而行，用緊縮辦學成本、降低教育品質來經營學校，作法包括苛扣教職員薪資、將年終奬金移作招生活動經費、併班上課、減開選修課、將教育經費挪用並濫發新生「獎助學金」等，私校工會認為學校這種作法根本是飲鴆止渴、自取滅亡，可以預期明年仍將有私大被停招。

尤榮輝表示，教育部今天公布註冊率未達6成的學校，多是去年榜上有名的老面孔，經過了一年的教育部的專案輔導後仍未見改善，據私校工會了解，這些學校應該是用錯方法、走錯方向了。

大專校院全校新生註冊率今天公布 ，全國私校工會理事長尤榮輝（右）表示，有些學校是技術性勉強過關。（圖由尤榮輝提供）

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