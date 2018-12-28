侯友宜訪視新店大溪地 海砂屋都更有解

2018-12-28 13:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜25日宣誓就職後，下午就到受海砂屋影響的新店區大溪地（一期）社區了解情況，並指示相關單位從寬認定；城鄉局局長黃一平今（28）日表示，專案核准拆除重建的海砂屋或危險老舊建築物，同一使用執照範圍內的其他建物也一體適用，不再區別對待。也就是說，大溪地（一期）社區全部都適用海砂屋獎勵拆除重建。

大溪地（一期）社區屋齡近30年，土地及建物權屬皆為私有，總戶數共95戶，2015年11月經市府工務局判定40戶海砂嚴重拆除重建，原容積可再增加30%，做為營造費用的補償；另55戶較輕微，則是補助ˋ經費補強。

侯友宜就職第一天馬上走訪，了解民眾自力都更的困難處；社區更新會及民眾對海砂屋獎勵認定範圍有疑義，侯友宜指示指示相關單位主動協助，一週內就海砂屋獎勵認定提出配套方案，從寬認定。

市府於26日召開跨局處研商會議，確認未來屬同一使用執照範圍內的建築物，經核准併同拆除重建者，一體適用的通案性原則。

城鄉發展局局長黃一平表示，海砂屋獎勵認定範圍涉及都市計畫法新北市施行細則第55條規定，考量條文原意為保障居住安全及促進老舊危險建築物加速重建，因此經專案核准拆除重建的海砂屋或危險老舊建築物，同一使用執照範圍內的其他建築物，皆可適用。

城鄉局綜合規劃科科長李擇仁表示，施行細則的認定包括解釋或做文字修正，在市長為民眾圖利，積極推動居住正義與公共安全的前提下，文字修正耗時，因此以解釋法令確認通案性原則為民眾解套，新北市境內經評定為海砂屋案件尚有84案，類似此案例的個案，未來都可適用。

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