竹縣新生兒營養補助加碼、老人年金不減半 元旦上路

2018-12-28 13:04

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科今天召開他就職後的首次主管會報暨縣務會議，會中一口氣通過6個提案，其中3個兌現了他的競選承諾，也就是將恢復免費供應國中小營養午餐、不再減半發放老人年金，讓長輩可以月領3000元、以及新生嬰兒的營養補助費加碼。而這3項政策，除營養午餐將在明年2月寒假過後的開學日才上路，其他明年元旦後就會全面實施。

為了讓鄉親知道楊文科真的說到做到，縣府社會處也安排他在元旦當天將陸續走訪新竹縣內當天誕下的元旦寶寶，親自送上營養補助金給新生嬰兒及其家屬。

縣府社會處處長李國祿說，明年1月1日開始，新竹縣民所生的第1胎寶寶，將可獲得新台幣1萬元營養補助金，第2胎2萬，第3胎以上5萬。1胎生雙胞者可以獲得補助3萬元，生3胞胎以上的則可獲得10萬元。

新竹縣的新生兒營養補助最早在1998年開辦時名為「婦女生育津貼」，直到2011年才改稱「新生兒營養補助」。但從開辦到2014年為止，補助金額都是每胎給1萬元。

2015到2016年，補助金額一度加碼為第1胎補助1萬5000元、第2胎2萬元、第3胎以上則是2萬5000元。如果生雙胞胎的就有5萬、生3胞胎以上的則可獲10萬；後因財政問題，去年才又調整回每胎只給1萬迄今。

至於老人年金，前縣長邱鏡淳首任執行排富後，去年元旦開始減半發放，符合資格者月領1500元。楊文科承諾當選後不減半，明年元旦確定上路。

而中小學生的營養午餐近4億2500萬，因縣府明年度的預算內本來就沒有編列，所以今天的縣務會議中由教育處提案先行墊付，屆時再於明年度追加減預算時辦理追加，或於2020年度的公務預算下的地方教育發展基金的「獎補助費」項下辦理轉正，已經獲得通過。

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