今天不營業！牛排店老闆包場招待弱勢團體

2018-12-28 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕入選新竹市十大伴手禮的「牛篷牛排店」今天關店不做生意，老闆蔡維仁舉辦歲末愛心活動，結合熱心企業，自己包下餐廳全心招待仁愛基金會、晨曦發中心、仁愛啟智中心近百名成員享用美食大餐，這份大愛在寒流中，顯得格外溫暖和感動。

這場歲末愛心活動獲得一研九鼎廣告企劃公司大力贊助，一研九鼎公司董事長張慧華近日得知仁愛基金會至今尚缺兩百多萬元服務經費，立即邀請台灣摩訶覺社會救助、意研堂廣告公司、恆創意廣告公司共同贊助50萬元服務經費，幫助仁愛度過募款難關。

行善十多年的蔡維仁說，他的專長是牛排烹飪，店面開幕至今始終抱著回饋社會的心態，多年前就開始用牛排做生意，印象最深刻的是921大地震時，他與夥伴們共同製作3千多人份牛排送餐至災區。近幾年，他也和一研九鼎廣告公司熱情招待弱勢單位享用難得的美食大餐。

一研九鼎總經理王志遠說，公司堅持品牌價值，也希望以「取之於社會，用之於社會」的理念來行善。6年來公司主管與身邊好友都會一起攜手擔任志工、參與社會服務，也希望以公益願心拋磚引玉，激起社會更多愛的行動，幫助社福團體或弱勢者度過景氣寒冬。

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