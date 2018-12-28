石螺潭排水增設機組 水利署補助2千萬防水患

2018-12-28 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山石潭里、福興里和白米里一帶地勢低窪，遇雨易淹，立委邱志偉多年來積極爭取典寶溪流域多項淹水改善工程，近日更成功地向經濟部水利署爭取補助「岡山區石螺潭抽水站增設機組工程」，預計明年汛期完工後，將大幅提升當地排水防洪保護標準。

石潭里廖壹正里長表示，石螺潭地區地勢低窪，長期以來逢大雨必淹，里民早已苦不堪言，近年來透過邱志偉的爭取，國防部編列1億5仟萬經費執行的「石螺潭排水上游段機場高地截流工程」，將空官基地內逕流雨水往北分流，在歷經幾次豪大雨的重擊侵襲下，工程品質已獲檢驗，長期水患日漸疏解。

高市府日前提報108年度擬辦應急工程中，也在邱志偉積極協助下，成地向經濟部水利署爭取補助「岡山區石螺潭抽水站增設機組工程」，所需經費2000萬餘元，內容包含有增設撈污機、發電機及配電盤等設備各2組等工項，增加6CMS抽水能量。

該工程目前已完成發包，預定2019年汛期前完工運轉，完工後的抽水站全部最大抽水量每秒可達12立方公尺，可確保排水順利排出，並降低渠道水位，大幅提升石螺潭地區附近等社區排水防洪保護標準。

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