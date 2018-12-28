用客語上國語課 屏東客家本位教材誕生

2018-12-28 11:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經一年籌畫編輯，屏東縣第一本客家本位國語教材今天（28日）正式亮相，可讓客庄國小一年級新生用客語教材上注音符號課，縣府並計畫在109學年完成一到六年級國語、社會科的客家本位教材。

屏東縣「客家本位國語教材」首冊新書發表會，今天（28日）上午在縣府舉行，由萬巒國小以空拍家園做為開場，以空拍看家鄉的高角度讓孩子們認識自己故鄉，有水環境、夥房聚落及敬字亭等特色文化地景；而這些景象都被繪入教材新書中，變成小朋友最熟悉的插畫。

針對客語的流失，屏東縣政府長期投入客語保存，除積極推動客語沉浸教學外，期望學生在客家文化的情境中學客語，因此編印「客家本位國語教材」首冊，針對國小一年級上學期前10週認識注音符號課程使用並作為補充教材，內容以華語書寫，置入客家文化元素，讓孩子在學習國語的同時，藉由老師以客語教學，也潛移默化認識客家文化。

此套教材係由萬巒國小校長陳志寧帶領10餘位縣內國小教師及客語薪傳師編輯而成，發表會中由屏東縣長潘孟安頒發感謝狀向編輯教師群致意，並針對客家文化重點發展區內國民小學進行贈書儀式。

潘孟安也表示，期望未來客庄小學能以這一套教材進行教學，縣府也將持續推動客語教材編輯，讓客語教材系統化在屏東永續傳承，希望能在109學年完成國小一到六年級國語、社會科客家本位教材。

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