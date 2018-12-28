預期旅遊人潮再現 高市元旦實施彈性交管

2018-12-28 10:50

〔記者黃建華／高雄報導〕元旦連續假期於本週末到來，高雄市除了夢時代、義大世界跨年活動外，各大熱門景點亦將湧現旅遊人潮，觀光景點周邊車多易壅塞且停車困難，警方建議民眾可搭乘捷運、輕軌等公共運輸工具前往；外縣市開車遊客可收聽警廣（FM93.1）或查詢警察局即時路況網頁，直接獲得即時道路訊息，避開壅塞路段，縮短行車時間。

交通大隊指出，高市各觀光景點、跨年晚會交通管制措施如下：

一、西子灣哈瑪星：

臨海一、三路口、鼓山一路與臨海新路口實施彈性總量管制，中山大學停車場滿位時，將管制車輛只出不進，小客車引導由鼓山一路離開。因哈瑪星西子灣地區停車位有限，建議可搭乘高雄捷運（橘線O1西子灣站）或輕軌（C14哈瑪星站）前往。

二、駁二特區（棧二庫）：

公園路與七賢路口將實施彈性總量管制，棧二庫停車場滿位時，將管制車輛只出不進，進場車輛引導由公園路離開，離場車輛引導至臨海新路轉鼓山一路離開。因棧二庫停車位有限，建議可搭乘輕軌（C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站）前往。

三、壽山風景區（壽山動物園）：

興隆路彈性實施單行動線管制，鼓山路南往北禁止左轉興隆路，車輛由興隆路進入，萬壽路駛出。連假期間動物園周邊道路車多壅塞，建議可搭乘捷運至橘線O2鹽埕埔站轉搭56路公車進出壽山風景區。

四、佛光山：

台29線將彈性實施禁止車輛迴轉管制，停車場進出請配合以右進右出方式行駛，南向車輛請停放問道堂停車場、北向車輛請停放高灘地停車場。建議可利用哈佛快線（高鐵左營站發車）或8501線公車（義大世界發車）前往。

五、旗津地區：

旗津地區將視交通狀況實施彈性交通管制，請民眾多加配合。另廟前路每日上午10點至晚上9時實施行人徒步區。建議可搭乘捷運至紅線R4A草衙站轉乘紅9路公車前往。

六、跨年晚會：

夢時代跨年派對自12月31日下午4時至翌日凌晨2時，成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北實施三階段制，建議市民朋友可搭乘捷運、輕軌進入會場，開車民眾可將車輛停放在捷運站周邊停車場，或在新光公有收費停車場停車後轉乘輕軌。

義大世界跨年煙火秀自12月31日晚上8點後禁止汽車進入管制區，提醒開車民眾必須在晚上8點前進場，也可以把車輛停放在永達技術學院仁武校區臨時停車場，再搭免費接駁車進入會場。

旅遊人潮再現 ，高市元旦實施彈性交管。（記者黃建華攝）

高市元旦交管一覽表。（交通大隊提供）

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