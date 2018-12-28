大專新生註冊率低於瀕危線6成 今年減為9校

2018-12-28 10:48

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴造成大學瀕危，教育部今天公布107學年大專新生註冊率，低於轉型退場瀕危線6成，106學年為17校，今年減為9校，分別是和春技術學院、高苑科技大學、崇右影藝科技大學、明道大學、中州科技大學、南榮科技大學、華梵大學、玄奘大學、台北基督學院，扣除宗教學院外，以和春技術學院47.46％最低。

據教育部資料顯示，註冊率未達6成學校，分別是和春技術學院47.46％，高苑科技大學47.48％，明道大學51.61％，崇右影藝科技大學51.89％，中州科技大學53.42％，玄奘大學54.58％，華梵大學 56.18％，南榮科技大學56.41％，台北基督學院46.81％。其中，和春、南榮和華梵3校同時學生人數未滿3000人。

教育部代理部長姚立德表示，學生的學雜費約占私校收入的7成，因此學生的註冊率應是學校財務穩定重要因素，而考量如果一所學校是好的理想大學，除了註冊率好之外，就學穩定率也應該是好的，很值得學生家長參考，因此今年新增就學穩定率。

姚立德也說明，教育部今年另增加私校專任教師待遇和同職級公校教師待遇相比情況指標，如果相差太多就代表學校財務可能有問題，老師待遇如長期苛刻，也會影響教學品質。而全國有3100位約聘教師占6.85％，學校要聘編制外老師的因素很多，但一所學校的編制外老師很多，不是好事，各校編制外老師也是教育部提供的新增資訊。

教育部公布106學年度在瀕危線之下的學校有台灣觀光學院、南榮科大、華梵大學、和春技術學院、蘭陽技術學院、高美醫專、台灣首府大學及崇右科大等8所學校，學生人數不到3000人、註冊率不到6成，以台灣觀光學院全校學生僅896人，註冊率僅29.87％最慘，台灣觀光學院、高美醫專、蘭陽技術學院今年各已轉型或退場。

高教司長朱俊彰表示，今年註冊率有稍提升，是因為計算註冊率時，放入境外學生，另外有些學校的招生母數減小，但會影響到學校的財務狀況，因此教育部不會只看註冊率，會綜合研判各指標列入專輔學校。

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