綠島居民優惠船票擬取消 縣府提解方

2018-12-28 09:11

［記者張存薇／台東報導］由於台東縣政府提高漁港船舶使用管理費，綠島交通船業者不滿成本大增，貼出公告預計明年1月中取消綠島居民的優惠船票，縣府農業處長許瑞貴今表示，為了兼顧離島運輸及觀光發展、地方意見，明年1月起將實施「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」，而有回饋離島船票者，綠島、蘭嶼的漁港使用管理費最高可減收3分之1。

台東縣漁港使用管理費今年初由每日每噸4元提高到12元，業者反彈，認為觀光景氣不佳、營運成本大增，因此計畫取消單程250元綠島居民交通優惠船票，與遊客同樣收費為全票460元。

鄉長謝賢裕、議員李數奼、鄉代會主席何富祥、副主席鄭姵辰及多位代表向縣府陳情，許瑞貴表示，考量確保離島居民交通運輸需求，因此明年元旦起將實施「台東縣漁港基本設施使用管理費收費類募集費率基準」，也就是只要是經營於綠島、蘭嶼的海上遊樂船、工作船可減免，而離島航線的交通船只要對離島居民訂出票價減收回饋及實際執行的，也可減免，最高可減收3分之1使用管理費。

許瑞貴表示，因為富岡港船泊位本來就不足，且是漁港，交通船的確有影響到漁船進出，因此明年起也將實施「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」，每年定期考核交通船經營，業者必須提出地方責任、離島回饋服務、旅客輸運等經營計劃書，配發泊靠許可也將3年審議1次。

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