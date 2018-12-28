這禮物太萌了！爸媽看到忍不住「哇哇哇」

2018-12-28 07:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕在耶誕節及元旦前後生產的新手媽媽無法出門感受節慶的熱鬧，中市一家醫院嬰兒室，貼心地從耶誕夜到元旦期間，把每一位新生兒放在耶誕襪，打扮成「耶誕禮物」，由於模樣實在太「卡哇伊」，這幾天只聽見嬰兒室外「哇哇哇」聲不斷，探視的親友們直呼「實在太可愛了」、「太療癒了」，新生兒爸媽都開心地說，「太棒的耶誕禮物」。

烏日林新醫院在耶誕節前，買了相當多而且相當大雙的耶誕襪，所有的護理師等工作人員，還加工將耶誕襪製作得更可愛，因為小娃兒們頭圍小，還為小娃兒們量身訂做耶誕帽，從耶誕夜當晚開始，將小娃兒們放入耶誕襪，戴上耶誕帽，娃娃床上貼 上麋鹿的角，象徵每一位新生兒，都是爸爸媽媽的耶誕及新年禮物。

有一位李姓媽媽是耶誕夜生產，第二天耶誕節到嬰兒室看寶貝時，看到兒子竟成為「耶誕禮物」，開心不已，覺得自己的兒子已夠可愛，成為「耶誕禮物」更是加倍的「古錐」，她表示，本來認為為了生產，必須待在醫院，無法出門看耶誕造景，覺得很可惜，但看到自己兒子就是「耶誕禮物」，讓她覺得真是難忘的耶誕節。

而每一位產婦的親友來探親新生兒時，看到新生兒被裹在耶誕襪內，被當成超棒耶誕禮物，都覺得好驚喜，也覺得小寶貝更是加倍可愛，因此，常會聽到嬰兒室外，「哇哇哇」聲音及「太可愛了」的驚嘆聲。

烏日林新醫院嬰兒室組長劉崴琳表示，很多媽媽為了生產及坐月子無法出門，雖然醫院會應景的將醫院裝飾成很有耶誕味，但對媽媽們而言，如果能出門更好，因此特別將爸爸媽媽的寶貝打扮成「耶誕禮物」，讓母嬰關係更好，也讓媽媽們開心。

劉崴琳表示，將新生兒打扮成耶誕禮物會持續到明年元旦，因此這段時間出生的新生兒，都有機會成為爸爸媽媽最愛的「耶誕禮物」。

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