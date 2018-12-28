冷！ 4縣市大雨特報 中部以北今晚下探11度

2018-12-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）持續受到冷氣團影響，北部及東半部地區降雨機率高，氣象局於基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，並於多數地區發布陸上強風特報。此外，入夜後中部以北以及宜花地區低溫將下探11至14度，民眾需注意保暖。

氣象局表示，今天北部、東北部因為迎風面的關係，降雨機率高，其中東北部地區及北部山區有持續性的降雨發生，仍有局部大雨發生的機率，中南部為多雲可透光的天氣。溫度方面，北台灣白天高溫僅15至18度，其他地區早晚偏冷、日夜溫差大，中部及花東高溫20至23度，南部高溫26度左右，今晚入夜中部以北及宜花地區低溫將下探11至14度，部分地區亦有10度左右低溫出現的機率，南部及台東地區約16、17度。

氣象局預估，週六、週日清晨（29日、30日）持續受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，迎風面的北部及東半部地區由於整天雲多、降雨機率高，感受偏濕冷，東北部地區及北部山區則是有持續性的降雨發生，仍有局部大雨發生的機率，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大。

溫度方面，夜晚及清晨中部以北及宜花地區低溫將下探12、13度，其他各地約14、15度，其中在29、30日的清晨，北部部分地區有出現10、11度低溫的可能。

空氣品質方面，28日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區、馬祖及澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；雲嘉南沿海受強風影響，局部地區受揚塵影響空氣品質；高屏位於下風處易有污染累積，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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