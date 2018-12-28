12/28 各報重點新聞一覽

2018-12-28 06:16

自由時報

北市雙子星案 外商出線 明年3月簽約 需繳19億元保證金

台北雙子星開發案（台北車站特定專用區Ｃ１／Ｄ１土地開發案）價格標評比昨天出爐，由香港商南海發展有限公司與馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊，獲得最優申請人資格，市長柯文哲昨已簽核，若南海發展團隊如期繳交十九億多元的保證金，並順利在明年三月簽訂開發契約，將可望讓這兩座遲來已久的「國家門面」在二○二五年完工營運。

詳見北市雙子星案 外商出線 明年3月簽約 需繳19億元保證金。

癌症時鐘 再撥快2秒 每4分58秒 就有1人罹癌

國民健康署昨天公布二○一六年國人罹癌資料，新發癌症人數為十萬五八三二人，較二○一五年增加六七六人，平均每四分五十八秒就有一人罹癌，癌症時鐘快轉了兩秒。

詳見癌症時鐘 再撥快2秒 每4分58秒 就有1人罹癌。

花蓮議員收回扣 就任2天被解職

二○一一年時任國民黨籍花蓮縣議員潘富民、陳長明、民進黨籍施金樹（日前退黨），被控收受廠商一百萬至兩百萬元回扣，在二審分別被判刑四年六月至九年有期徒刑、褫奪公權五年，最高法院昨駁回三人上訴定讞；其中六連霸成功、才剛宣誓就職兩天的施金樹被判九年，將被內政部解職，落選頭莊枝財可望遞補。

詳見花蓮議員收回扣 就任2天被解職。

蘋果日報

社群直播 警民護送 急奔175公里就醫 齊救巴掌嬰

「車輛請向左右兩側避讓，我們有緊急醫療救護，謝謝！」在國道紅斑馬前導警車廣播聲中，路上車輛都自動向旁邊閃避，讓高鳴笛聲的救護車，載著保溫箱內才860公克早產兒、疑患壞死性腸炎的巴掌仙子一路奔馳，他們從花蓮慈濟醫院穿過彎延的蘇花公路，要趕赴175公里外的台大就醫。

史上最快 每4分58秒 1人罹癌 大腸癌連11年居首 醫建議每天吃5種蔬果

國內最新癌症登記報告出爐！2016年新發癌症人數為10萬5832人，與前年相較增676人，而國人的癌症時鐘又快轉2秒，首度不到5分鐘，平均每4分58秒就有1人罹癌！罹患人數最多的10大癌症排行中，大腸癌再度居首，且已是連續第11年奪冠。

聯合報

立委選區變更拍板…高屏各減1席 南市竹縣各增1席

行政院長賴清德今天將舉行年終記者會，說明院長任內的施政成果。趕在記者會前夕，他與立法院長蘇嘉全昨天會商達成共識，針對下屆立委的席次增減部分，將依中選會已提報立法院的選區變更案處理，台南市和新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減一席。

數位身分證 2020下半年全面發放

行政院長賴清德昨天聽取國發會「智慧政府規畫報告」後表示，數位身分識別證（New eID）是實現「智慧政府」各項措施的基礎，請內政部妥善規畫在二○二○年啟動全面換發作業。

中國時報

總辭前夕 賴揆拍板！告別紙本 2020全面換發數位身分證

內閣即將總辭之際，新式身分證換發計畫大復活！行政院長賴清德昨拍板，內政部2020年下半年全面換發「數位身分識別證」（New eID）。內政部表示，New eID將取代現行第6代紙本身分證。

延宕12年 最快明年3月簽約！雙子星世紀標案 港商勝出

「台北雙子星開發案（特定專用區C1╱D1）」27日進行第3階段價格標評比，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊勝出，取得最優申請人資格，台北捷運工程局長張澤雄昨向市長柯文哲報告結果，他表示，最優申請人依規定須成立專案公司並繳交19億保證金，預計明年3月簽訂合約，最快可望2025年完工。

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