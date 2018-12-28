最高薪上看70K！ 高雄「體感科技」線上聯合徵才到31日

2018-12-28 00:29

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府協助在地廠商謀求良駒，人才覓得伯樂，辦理「高雄體感科技線上聯合徵才」活動，推出強檔職缺！共提供超過200個就業機會，從軟硬體工程師、內容創製的專業遊戲設計師、動畫師及專案管理師等，最高薪資上看70K。

這次線上聯合徵才活動邀請超過20家體感相關廠商參加，包括緯創資通、天影數位媒體、南瓜虛擬科技、藏識科技、樂陞美術館、義大視覺特效、愛吠的狗、方陣聯合數位、傳盛自動化、羊咩咩整合行銷、聯新亞洲醫學教育、睿至公司、極巨光數位媒體、旭聯科技、維亞娛樂、無限領域及卡米客動漫等，除了正式職缺外，也提供多個實習與研發替代役人才機會，力邀全國優秀人才成為高雄體感產業生力軍！

除了眾多優質職缺，活動還提供三重填寫履歷抽大獎，透過網路社群集氣，送出全台遊戲最多款、內容最豐富多元VR虛擬實境樂園KOSMOSPOT X VIVELAND免費體驗券、VR虛擬實境眼鏡、Apple TV、平板電腦等多項大獎，已吸引超過1000人共襄盛舉，活動續進行到12月31日，歡迎把握最後機會，更多活動訊息請持續鎖定KOSMOS體感奇點官方網站或KOSMOS體感奇點粉絲專頁。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/